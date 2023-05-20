Altınova Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali, Mustafa Özdemir ve Ece Mumay konserleriyle başladı.

Altınova Hersek Sahil Plajında büyük bir coşkuyla başlayan festivalin ilk günüde Türk müziğinin ünlü ve sevilen isimleri Mustafa Özdemir ve Ece Mumay sahnede oldular. Peş peşe konser veren sanatçılar birbirinden güzel şarkıları Altınovalılar için seslendirdi. Sanatçılar söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Mustafa Özdemir ve Ece Mumay’a Doğa pasaportu veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmaya vurgu yaptılar. Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk Doğa Pasaportunu alan ünlü sanatçılar ise böyle bir uygulama başlatmasından dolayı Başkan Oral ve ekibini kutladılar.

“Birlik ve beraberlik içinde”

Gecede kısa bir konuşma yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Birlik ve bütünlük içinde hareket edilmesi durumunda ülkemiz için aşılamayacak engel yoktur. Gençlik, ulusların geleceğidir. Gençlerine değer veren, onları en iyi biçimde yetiştirerek, kişilikli ve özgüvenli kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan uluslar, geleceğe de güvenle bakabilirler” diye konuştu.

Öte festival çerçevesinde Altınova Belediyesi tarafından ilçedeki kadınlara yönelik kurduğu Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Çarşısı, etkinliklere katılan vatandaşların ilgi odağı oldu.