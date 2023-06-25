Yalova Üniversitesi Altınova MYO, 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yalova Üniversitesi Altınova MYO, 2022-2023 Akademik Yılı Mezunlarını Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi’nde düzenlenen coşkulu bir törenle uğurladı.

Mutluluklarına ortak oldular

Törene; Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Üniversitesi Altınova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Tımaç, protokol üyeleri, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilere teşekkür etti

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin emekleri ve başarıları nedeniyle tebrik etti. Üniversitenin misyonu olan bilgi üretme, yayma ve topluma fayda sağlama hedefiyle büyüdüklerini vurguladı.

İş garantili okul

Altınova MYO’nun Türkiye’ye örnek bir okul olduğunu söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Altınova Meslek Yüksek Okulu’nun kurulması için çok emek harcadık. İmkânlarımız çerçevesinde okulumuza ve öğrencilerimize destek oluyoruz. İş garantili Altınova Meslek Yüksek Okulumuzla gurur duyuyoruz. Bu okuldan mezun olacak öğrencilerimizin iş problemi olmayacak” diye konuştu.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Törende; Altınova Meslek Yüksekokulunu 1. bitiren Fesih Evliyaoğlu, Harun Kağan Aksoy ve Fırat Sayılğan’a başarı belgeleri Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Üniversitesi Altınova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Tımaç, tarafından verildi.