Altınova Belediyespor’un genç sporcular son bir hafta içinde önemli başarılara imza attı.

Altınova Belediyesporlu Teakwondo ve Güreş Takımı Sporcuları, geçtiğimiz hafta düzenlenen şampiyonalarda Türkiye Şampiyonlukları ve çeşitli derecelere imza attılar. Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Eren Özkaya, Okul Sporları Yıldızlar Kızlar-Erkekler Teakwondo Türkiye Şampiyonası, birincilik kürsüsüne çıktı. Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Eren Özkaya, Tokat’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Kızlar-Erkekler Teakwondo Türkiye Şampiyonasında 53 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Güreşte de Türkiye şampiyonluğu

Mersin’de düzenlenen Karakucak Güreşleri-ABA Güreşleri Okul Sporları Geleneksel Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Yalova Altınova Belediye Spor Kulübü güreşçisi Güven Can Türkoğlu Türkiye Şampiyonu oldu. Niğde’de düzenlenen U-15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ise Altınova Belediyespor Güreş Takımı sporcusu Yaser Muhammed Özer, Türkiye üçüncüsü oldu.

Kaya kardeşler kürsü yaptı

Yağlı güreşin başkenti Edirne’de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “Türkiye Üniversitelerarası Yağlı Güreş Şampiyonası” oldukça renkli görüntülere ve heyecanlı anlara sahne oldu. Bu yıl ilk, gerçekleştirilen şampiyonada Altınova Belediyespor güreş antrenörleri Burak Kaya başaltında Kaan Kaya ise başpehlivanlıkta üçüncülük kürsüsüne çıktı.

“Spor seferberliği meyvelerini veriyor”

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, sağlıklı, dinç bir yaşam sürmeleri için 19 yıl önce başlattığımız spor seferberliği meyvelerini veriyor. Sporun birçok branşında Altınovalı çocuklarımız, gençlerimiz ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor, ilçemizi Milli Takımlarımızda temsil ediyor. Bu bizim için büyük gurur. Altınova Belediyesi olarak, sporcularımızın her zaman yanındayız. Meclis kararımız ile ulusal ve uluslararası derece yapan tüm sporcularımıza burs veriyoruz. Tüm sporcularımızı, ailelerini ve hocalarımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.