Yalova Altınova Belediyesi tarafından okulların kapanması ile birlikte Yaz Spor Akademisi bu yıl 15’inci kez start aldı. 5 branşta açılan kurslara katılan 500 öğrenciye malzemeleri törenle dağıtıldı.

Yaz Spor Okuluna katılan öğrencilere malzemeleri, Altınova Belediyesi Halı Saha Spor Tesisleri düzenlenen törenle verildi.

Malzeme dağıtım törenine; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Vetraco Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Yüksel Kahriman ve yönetim kurulu üyeleri, Altınova Belediyespor Kulübü önceki dönem Başkanı Sedat Ok, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Belediye Meclis üyeleri Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz, Altınova Belediyespor Antrenörleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Çocuklarımıza spor disiplini ve eğitimini kazandırmak ve düzenli spor yapmalarını sağlamak amacındayız. Geleneksel hane getirilen yaz spor okullarının bu yıl 15’incisini açıyoruz. Yaz okullarımıza ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri oldukça memnun etmektedir” dedi.