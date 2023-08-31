Altınova Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer’inin 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlediği halk konserleri büyük beğeni topladı.

Altınova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer’inin 101. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. ‘İkilem Grubu’ verdikleri konserle Altınovalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Hürriyet mahallesi Kaymakamlık Binası arkası Otopark Alanındaki konserde vatandaşlar 30n Ağustosu coşkuyla kutladı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, etkinlikte yaptığı konuşmada, “30 Ağustos Zaferi ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor şartlarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir” dedi.

Doğa pasaportlu oldular

Konser sonunda ‘İkilem Grubu’ üyelerine Doğa pasaportu veren Başkan Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmaya vurgu yaptılar.

Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk Doğa Pasaportunu alan sanatçılar ise böyle bir uygulama başlatmasından dolayı Başkan Oral ve ekibini kutladı.