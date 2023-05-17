Yalova’nın Altınova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş ilçe protokolü, vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Yürüyüşe Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, il genel ve belediye meclis üyeleri, Altınova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, Altınova Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, daire amirleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.