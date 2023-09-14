Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, kırtasiyeleri mercek altına aldı.

Okulların açılmasıyla birlikte Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ilçe genelinde denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri, servis denetimi ardından sıra kırtasiyeleri de mercek altına aldı.

İlçe genelinde kırtasiyelere yönelik denetimler gerçekleştirilirken Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, öğrencilerin sıklıkla kullandığı ürün ve markalar üzerinde fiyat karşılaştırmaları yapılarak her ürün tek tek kontrol etti.

Her alanda halkın huzuru, güvenliği ve refahı için yoğun mesai harcayan Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, okul malzemeleri satışı yapan işletmeleri mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin sertifikaları kontrol edilerek, üretim yerleri ve içerisinde barındırdığı kimyasal karışımların değerleri incelendi.

Vatandaşı bilinçlendirmek ve çocuk sağlığını tehdit eden ürünleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ürünlerin satışının yapılmaması konusunda esnaflara uyarılarda bulundu.