Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, 662’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ata sporuna layık maçlar yaparak takdir topladılar.

662. Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, Altınova Belediyesi Güreş Takımı sporcuları Mustafa Yanmaz Teşvik 1 Boyda Kırkpınar’da üçüncü olarak kürsüye çıktı. Teşvik 2 Boyda ise Muhammet Mustafa Kalyon üçüncülüğü elde etti. Kırkpınar’da üçüncü olarak kürsüye çıkan Mustafa Yanmaz ve Muhammet Mustafa Kalyon’u ilk kutlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral oldu.

Müsabakalarda Altınovalı güreşçilerin büyük mücadeleler verdiğini ifade eden Altınova Belediyespor Güreş Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya, “Bizlere inanıp her türlü desteği veren Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral’a, meclis üyelerimize ve kulüp yönetimimize teşekkür ederiz. Çalışmalarımız ve hedeflerimiz kaldığı yerden devam edecektir” diye konuştular.

Kırkpınar’da Altınova Belediyesi Güreş Takımı sporcularını; Yalova İl Genel Meclis Üyeleri Ali Çorbacı ve Resul Çiftçi, Altınova Belediye Meclis Hasan Karabacak, Altınova Hersek Yağlı Güreşleri 2024 Ağası Erkan Uysal ve Altınovalı vatandaşlar yalnız bırakmadı.