Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'nün küresel bir terör örgütü olduğunun altını çizerek, geniş bir alana yayılan bu uluslararası terör örgütüne karşı uluslararası mücadelenin elzem olduğunu söyledi. Altun, son mensubu da adalet önünde hesap verene kadar mücadeleden vazgeçilmeyeceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığında düzenlenen "FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye'nin ve dünyanın gördüğü en kanlı ve tehlikeli terör örgütlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye güçlendikçe, bölgesel ve küresel bir güç olmaya başladıkça FETÖ’nün uluslararası alandaki etkinliğinin de kırılmaya başladığını belirten İletişim Başkanı Altun, örgütün ciddi bir kıskaç altında bulunduğunu dile getirdi.

Altun, geçmişte yabancı devletler için bir istihbarat hırsızlığı kaynağı olan, beşinci kolu gibi çalışan örgütün, günden güne bu devletler için değerini ve kullanışlılığını yitirdiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ BİLETİ ALANLARIN HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"

FETÖ'nün, bugün üçüncü sınıf medya ortamlarında dezenformasyon üretip, ucuz asparagas haberler yayıp yabancı devletlerin dikkatini çekmeye ve kendini pazarlamaya çalıştığını ifade eden İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın FETÖ'ye yurt dışında da nefes aldırmayan kararlı mücadelesi neticesinde, FETÖ militanları umutlarını bugün Türkiye'de yönetim değişikliğine bağlamış durumdalar. Birileri FETÖ'yü, örgüt mensuplarını umutlandırmış olsa da inanıyoruz ki bu millet terör örgütlerine umut verenlere imkan vermeyecektir, fırsat vermeyecektir. Kendilerine umut verenlerin seçimde kazanacakları rüyasını görüp, kaçtıkları ülkelerden Türkiye'ye dönüş bileti alanların hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacaktır. Şunu aklımızdan çıkarmayalım, bu şahıslar, bu örgüt mensupları bir gün bu ülkeye dönecektir ancak bu ülkeye hesap vermek için, yaptıkları cürümlerin hesaplarının kendilerinden sorulması için dönecektir, hesap vermeye geleceklerdir" diye konuştu.

FETÖ mensuplarının peşlerini bırakmayacaklarını söyleyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son FETÖ mensubu de adalet önünde hesap verene kadar mücadeleden vazgeçilmeyecek" dedi.