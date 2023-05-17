Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyatın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtladığını belirtti.

“Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız" diyen İletişim Başkanı Altun, Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz”adlı çirkin neşriyatın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kantıladı. Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hâllerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş" değerlendirmesinde bulundu.