Ertuğrulgazi caddesi üzerinde yapılan altyapı çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolu fark etmeyen motosiklet sürücüsü halk otobüsüne çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhyettin G. yönetimindeki halk otobüsüne, iddiaya göre cadde üzerindeki çalışma nedeniyle yolun tek şeride düştüğünü fark etmeyen 43 ACA 937 plakalı motosiklet sürücüsü Umutcan B. otobüse çarptı. Yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı genç, burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.