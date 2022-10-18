Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden İnegölspor’un 5 ekibi oynadıkları 4 maçı kazanarak lige galibiyetle başladılar.

U19 ekibi ile U17 ekibi Alanyurt sahasında ağırladıkları Menemen F.K’yı 4-1 ve 3-2’lik skorlarla mağlup etti. U16 ekibi ise yine aynı sahada ağırladığı Turgutluspor’u 2-1 mağlup etti.

U15 ekibi ise deplasmanda karşılaştığı Bursa Yıldırım Spor’u 2-1 mağlup ederken, Bursaspor deplasmanına çıkan U14 ekibi ise sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ekipler böylelikle oynadıkları 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmiş oldular.

Müsabaka sonrası açıklama yapan U19 Teknik Sorumlusu Caner Taban, “2022-2023 Bölgesel Gençlik Gelisim Ligi U19 yaş kategorisi ilk haftasında sahamızda Menemen FK 'yı konuk ettik. 3 aylık hazırlık döneminden sonra günden güne artan fiziksel ve taktiksel grafiğimizi ilk maçta sahaya yansıtıp oyunu ve skoru kazanmak istiyorduk. İlk maçlarında zor olacağı düşüncesiyle kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanıp önde baskıyla erken gol bulmaya çalıştık. Önde baskımız çoğu zaman sonuç verse de ilk 25 dakika bunu skora yansıtamadık. Bu dakika da kenar hücumuyla bulduğumuz golden sonra biraz daha oyun üstünlüğünü elimize geçirdik ve devreyi bu şekilde kapattık. 2. Devreye canlı tempolu başlayan takımımız bulduğu gollerle bu devreyi de rahat bir şekilde tamamladı ve ilk maçımızda sahadan galibiyetle ayrıldı.”

U17 Teknik Sorumlusu Murat Yakşi, “TFF Bölgesel Gelişim U17 Ligi 2022-2023 sezonunun açılış maçında Menemenspor ile sahamızda karşılaştık. Maça istekli ve baskılı bir şekilde başladık. Rakibimiz 2. bölgede katı bir takım savunması yaptı zaman zaman bu savunmayı aşmayı başardık akan oyunda 1 gol bulduk devrenin sonuna gelinirken duran toptan rakibimiz de golü buldu. 2. devrede ise rakibin savunma direncini kıracak hücum stratejisi oluşturduk kontra çıkışları engelledik. fakat rakibimizin tek kazandığı korneri savunamayıp kalemizde golü gördük. İyi oynarken mağlup duruma düştük panik yapmadık. Oyunun kontrolünü tamamen elimize geçirdik. Oyuncularımızın gayreti ve azimli mücadelesi ile 2 gol daha bulduk ve 3-2 lik skor ile galip gelen taraf biz olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum.”

U16 Teknik Sorumlusu Selahattin Esen, “ Sezonun ilk maçında kendi sahamızda Turgutlu Spor ile karşılaştık. Maça 3.bölge baskısı ile başlayıp rakibimizi hataya ve uzun oynamaya yönlendirmek kazandığımız toplarla da oyun hâkimiyetini ve yönünü belirlemek istedik ama bunda çok başarılı olamadık takım boyunu kısa tutmayınca 2. Topları kazanmada zorluk yaşadık buda istediğimiz oyunu uygulamada sıkıntı oluşturdu. 2. yarıda oyuncu değişikliği ile oyun anlamında gelişme olmasa da mücadele gücümüzü arttırdık. Oyunun genelinde git gelli bir maç oldu. Sonucunda lige galibiyetle başlamak güzel oldu.”

U15 Teknik Sorumlusu Refik Şaffak, “Ligin birinci haftasında deplasmanda Bursa ekibi Yıldırım Belediye spora misafir olduk. Vakıf Bera tesislerinde oynanan maça önde baskı ile başladık. Maçın ilk dakikalarında bir toplumuz direkten döndü. Dört net pozisyonu da cömertçe harcadık. İlk yarı golsüz bitti. İkinci yarıda da istekli ve arzulu oyunumuz devam etti ve golü bulduk. İki dakika sonra pozisyon hatamızdan gölü yedik. İkili mücadele ve hava topu kazanmada zayıf kaldığımız bölümler oldu. Maçın sonlarına doğru galibiyet golünü bulduk. Ligin ilk haftasını güzel oyun ve üç puanla kapatmak bize moral verdi. Tüm sporcularımı kutluyorum.”

U14 Teknik Sorumlusu Mustafa Dinçer, “Oyun planımızı 2.bölgede rakibimizi karşılama ve kazandığımız toplar ile hızlı hücumlar kurma üzerine kurmuş ve tüm hafta boyunca bu plan çerçevesinde çalışmıştık. Maçın gelelinde bunu başardık. Bulduğumuz gol de bu şekilde oldu. Bireysel hatalardan goller yedik. Bunların üzerinde çalışacağız. Sporcularımız yerel lig den buraya alışmakta biraz zorlandılar ama süreç geçtikçe daha iyi duruma geleceklerinden eminim. Mücadele eden tüm sporcularımı kutluyorum.”

Gençlik Gelişim Program Teknik Sorumlumuz Özgür Şahin, “ Spor kamuoyunun bildiği üzere tüm dünyayı etkisi altına covit19 salgını dolayısıyla akademi ligleri oynanmamış geçen yılda kademeli oynanmasına izin verilmişti. Bu yıl U14 yaş grubunun da dahil edilmesi ile birlikte İnegölspor’umuz toplam beş kategori de gelişim liglerine katıldı. Akademi liginde mücadele etmek ulaşım desteğini sağlayan Belediye başkanımız Alper Taban’a, yaş gruplarımızın bu lig de mücadele etmesi için izin veren başta kulüp başkanımız Kani Ademoğlu ve yönetim kuruluna sporcularım ve ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Gelişim liginde ilk haftamızı geride bırakmış olduk. Skorun önemli olmadığı bir lig oynamaktayız. Sporcularımızın eksik yanlarını geliştirmek, var olan özelliklerini koruyarak profesyonel seviyeye çıkarmak en büyük düşüncemiz. Oynadığımız bu maçlar ile bunları görme şansına sahip olmaktayız. Tüm sporcu ve teknik heyetimi göstermiş oldukları mücadeleden ötürü kutlarım.”