Teknoloji, hasta bakımının son derece önemli bir parçasıdır. Alzheimer hastaları için özel telefonlar vardır. Üzerinde sadece bir iki tane tuş mevcuttur. Basıldığı zaman direkt bir yeri arayabiliyorlar. Alzheimer hastaları kaybolduğunda, 40 cm - 1 metreye kadar yakın lokalizasyonla bulabilecek özel gps mekanizmaları vardır. Polis karakollarında Alzheimer hastaları yakınları, gönüllü parmak izi verebilirler. Parmak izi kayıt altına alınır. Hasta kaybolursa, bulunduğu andan itibaren kişisel bilgileri ortaya çıkabiliyor.