NASA 'emekli edilen' 270 kiloluk RHESSI adlı uzay aracının, Dünya'ya düşeceğini duyururken, uydunun düştüğünde herhangi birine zarar verme ihtimali de hesaplandı.İSTANBUL (İGFA) - NASA'nın 'emekli edilen' 270 kiloluk Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyicisi (RHESSI), 20 Nisan Perşembe günü saat 11.30'da Dünya'ya düşeceğini açıklandı.

Uydunun düştüğünde herhangi birine zarar verme ihtimalinin 2 bin 467'de bir olduğu tahmin edildi.

Savunma Bakanlığı ise, 16 saatlik bir 'belirsizlik periyoduna' sahip olduklarını, bunun da uydunun bugün öğleden sonra veya Cuma sabahı Dünya'ya çarpabileceği anlamına geldiğini açıkladı.

Aktarılan bilgiye göre RHESSI, 2002 yılında alçak Dünya yörüngesine fırlatıldı ve sonraki 16 yılını güneş patlamaları ve koronal kütle fırlatmalarını gözlemleyerek geçirdi. Ancak uyduda meydana gelen onarılamaz iletişim hatalarından sonra 2018'de kullanımdan kaldırıldı. NASA, uydunun çoğunun atmosfere girişte parçalanmasını beklerken, bazı bileşenlerin yere düşeceği de tahmin ediliyor.