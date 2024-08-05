Amasya’nın Yeşilöz Köyünde park için yürüyüş düzenleyen çocuklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla yapılan parklarına kavuştu. Bakan Kurum çocuklara, “Siz yeter ki isteyin, biz yaparız” mesajını gönderdi.ANKARA (İGFA) - Her yaz tatilinde aileleri ile birlikte Amasya’nın Yeşilöz Köyüne gelen bir grup çocuk, köyde güvenle oynayabilecekleri bir park yapılması için ellerindeki pankartlar ile “Park isteriz” sloganı atarak, yürüyüş düzenledi. Bu sevimli yürüyüşü köy sakini Satılmış Beydeş’in sosyal medyada hesabından paylaşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çocukları sevindirmek için harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatının ardından köyde alan belirlendi, zemin hazırlandı, oyun grupları tek tek monte edildi. Küçük çocuklar parkın yapım aşamasında her gün alana gelerek çalışmaları izledi. Yeşilöz Köyünün minikleri 5 gün içinde parklarına kavuştu. “Yeşilöz Köyü Çocuk Oyun Alanı” kuruldu.

“BAKAN KURUM AMCAMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Seslerini duyurmak için yürüyüş yapanlardan biri olan Rüya Evis, her gün park alanına gelip çalışmaları takip etti. Küçük Rüya, yürüyüşünün bu kadar çabuk etkili olacağını düşünmediğini belirterek, sevincini “Bakan Kurum amcamıza çok teşekkür ediyorum.” sözleriyle dile getirdi.

Bakan Murat Kurum ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuklara seslendi.

Bakan Kurum, paylaşımında, “Gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin. Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın. Siz yeter ki isteyin, biz yaparız.” mesajını paylaştı.

Gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin. Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın.Siz yeter ki isteyin, biz yaparız. pic.twitter.com/XOhAljY9k8— Murat KURUM (@murat_kurum) August 5, 2024

İller Bankası Samsun Bölge Müdürü Afşin Çakır, 5 gün içinde parkın kurulumunu yaptıklarını anlatarak, “Çocuklarımız bir an önce oyun alanına kavuşsun diye çok hızlı bir çalışma yürüttük.” dedi.