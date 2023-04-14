2013 yılından bu yana amatör spor kulüplerine nakdi yardım desteği yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu yıl da Eskişehir’deki 72 amatör spor kulübüne toplam 720 bin TL nakdi yardımda bulundu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Açtığı spor okulları ile birbirinden farklı branşlarda yüzlerce başarılı sporcu yetiştiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Eskişehir’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine düzenlenen törenle nakdi destek sağlandı. Nakdi destek kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Yönetim Kurulu Başkanı Sadri Atam ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya geldi.

Yapılan destek hakkında Başkan Büyükerşen, “Amatör sporun gelişmesini çok önemsiyorum. Bunun için de imkânlar ölçüsünde yıllardır olduğu gibi bu yılda desteğimizi sürdürüyoruz. 72 amatör spor kulübüne toplan 720 bin TL nakdi destek sağladık. Amatör sporun yaşaması için emek veren Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam ve yönetimine, amatör spor kulüplerimizin başkan ve yönetimlerine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak yasalar çerçevesinde sizlere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Yönetim Kurulu Başkanı Sadri Atam da Başkan Büyükerşen’e destekleri nedeniyle teşekkür ederek, “Eskişehir, Türk sporuna başarılı sporcular yetiştiren, milli takımlara gönderdiği sporcular ile farklı branşlarda büyük başarılar elde eden bir spor şehri. Büyükşehir Belediyemiz de her yıl gerçekleştirdiği nakdi yardımlarla amatör kulüplerimize desteğini sürdürüyor. Tüm kulüp yöneticilerimiz ve sporcularımız adına Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve ekibine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Eskişehir’deki 72 amatör spor kulübüne toplam 720 bin TL’lik nakdi yardımın sağlandığı tören çektirilen fotoğraf ile tamamlandı. Başkan Büyükerşen daha sonra misafirlerini makamında ağırlayarak görüş alışverişinde bulundu.