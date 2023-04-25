E-ticaret devi Amazon, ücretli abonelik servisi Amazon Prime'ın Türkiye fiyatlarını yaklaşık yüzde 400 zamla aylık 39 TL'ye yükselttiğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Amazon Prime üyeleri için Türkiye'deki fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 400 zam yaptı.

Zamdan önce Amazon Prime'ın 7,9 TL olan aylık ücreti 39 TL olarak güncellendi.

Amazon tarafından yapılan açıklamada, "25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan'dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye'de Prime'ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.