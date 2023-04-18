İzmit Belediyesinin yapımını üstlendiği ve büyük bir özveri ile çalışarak Ambarcı sakinlerine kazandırdığı Ambarcı Tepebaşı Camii, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, temelini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte attığı Ambarcı Tepebaşı Camii’nde çalışmalar tamamlandı.

Ambarcı Tepebaşı Camii Kadir Gecesi’nde halk iftarının ardından vatandaşların yoğun katılımıyla ibadete açıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, anlamlı bir günde Tepebaşı Camii’ni ibadete açtıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ambarcı Tepebaşı Camii Dernek Başkanı İsmet Kanık, inşaat çalışmaları sırasında hem Türkiye'de, hem de dünyada birçok olumsuzluk yaşanmasından ötürü gecikme yaşandığına dikkati çekerek, "Ama ne mutlu bize ki camimizi böyle mübarek bir gecede ibadete açıyoruz. Başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyor, camimizim bölgemize hayır getirmesini diliyorum” dedi.