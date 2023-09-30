AMBULANSI BEĞENMEDİLER

ACİLE OTOMOBİLLE GETİRDİLER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli küçük çocuk yaralandı. Kaza yerinde ambulans ile hastaneye gitmeyi kabul etmeyen hasta yakınları, küçük çocuğu kendi araçları ile hastaneye götürdüler.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak üzerinde seyir halinde olan İsmail M. Yönetimindeki 16 BBN 255 plakalı hafif ticari araç, sokak üzerinde Mert Ç.’nin (10) kullandığı bisiklete çarptı. Kaza sonucu küçük çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekipleri küçük çocuğa müdahale etti. Yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürmek isteyen sağlık görevlilerine hasta yakınları itiraz etti. Yaralı çocuk daha sonra hasta yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.