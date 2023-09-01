Bir hastanın cenazesi, teşhis edilmeden alındığında, yaşanan karışıklık herkesi şaşkına çevirdi. Olayın temeli, 63 yaşındaki böbrek hastası Mahmut Paşa Gümüş'ün uzun süreli tedavi sonrası Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesiydi. Gümüş ailesi, amcalarına son görevlerini yerine getirmek amacıyla cenazeyi hastane morgundan alarak merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürdü.

Ancak, cenaze yıkanacağı sırada ortaya çıkan beklenmedik bir durum, aileyi büyük bir şaşkınlığa sürükledi. Veysel Gümüş, ceset torbasını açtığında amcası yerine başka bir kadının cesedini buldu. Bu anın şokunu yaşayan aile, hemen hastaneyi arayarak yaşadıkları talihsizliği bildirdi ve tanımadıkları kadının cenazesini hastane morguna geri götürdü.

Hastaneye gittiklerinde ise Gümüş ailesinin teşhis etmeden aldıkları cenazenin aslında Nurşen Yıldız'a ait olduğu ortaya çıktı. Kadının cenazesi tekrar morga konulurken, Gümüş ailesi bu sefer amcalarının cenazesini aldı.

Ancak bu süreçte cenaze aracının şoförü ile aile arasında bir tartışma yaşandı. Şoför, aileye "Niye teşhis etmeden cenaze alıyorsunuz?" dediğinde, tartışma başladı ancak güvenlik görevlileri araya girerek durumu kontrol altına aldılar.

AMCAM ZANNETTİK KADIN ÇIKTI

Veysel Gümüş, yaşadıkları olayla ilgili, "Buradan cenazeyi almaya geldim ve görevliye evrakı verip amcamın cenazesini aldım. Cenazeyi Buruk Mezarlığı’nda yıkamaya götürdüğümüzde fark ettik ki aldığımız cenaze bir kadına ait. Amcam zannettik, kadın çıktı. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. O kadının ailesi de burada cenazeyi bekliyor ama cenaze ortada yok. O kadının cenazesini getirdik kendi cenazemizi aldık" şeklinde konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

Şikayetçi olacağını belirten Gümüş, "Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Şuanda herkes Buruk Mezarlığı’nda bizi bekliyor. Herkes şok oldu. Ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bu konu hakkında da şikayetçi olacağım" dedi.