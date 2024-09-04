Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi Amadeus 5. Sezonu ile Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelendi.BURSA (İGFA) - Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Amadeus" adlı oyun Bursalıların yoğun ilgisini gördü.

Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart)’in paylaştığı, 70 kişilik dev ekibinin eşlik ettiği oyunun biletleri aylar öncesi tükendi.

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği "Amadeus",adlı oyun 18'inci yüzyılda efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını konu alıyor.Sahnelendiği her oyunda tüm biletleri tükenen Amadeus’un aldığı ödüllerden bazıları;2022 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülünü aldı.