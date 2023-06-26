Bozüyük’ün en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi’ndeki kaldırımlar deterjanla köpürtülerek yıkandı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin en aza indiği gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi üzerinde geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde belirli bir program dâhilinde yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde üzerindeki kaldırımlar deterjanla yıkanarak fırçalandı.

Ardından tazyikli su ile temizlenen kaldırımlar daha hijyen bir hale getirildi. Caddenin her iki yönünde de yapılacak kaldırım yıkama çalışmaları Saraycık Caddesi, Cami Caddesi ve ana arterlerde devam edecek.