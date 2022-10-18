Büyükşehir Belediyesi’nin Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinde eğitim gören minikler, ‘Şehrim Bursa’ dersinin ‘Başkanımızı Tanıyalım’ konusunu Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte işledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla’ 2019 yılında 6 merkezle başlattığı ve bugün adeta dev bir eğitim kurumuna dönüşen Ana Kucaklarında, Milli Eğitim müfredatının yanında ‘Şehrim Bursa’ dersi ile miniklere Bursa’nın değerleri de anlatılıyor. Bu yıl 21 merkezde, 180 öğretmen ve yaklaşık 2 bin öğrenci ile eğitimlerin devam ettiği Ana Kucaklarında, ‘Şehrim Bursa’ dersinin ‘Başkanımızı Tanıyalım’ konusu işlenirken, minik öğrenciler büyük sürprizle karşılaştı. Şirinevler Ana Kucağı’nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem minik öğrencilere kendini tanıttı hem de onlarla sohbet etti. Oldukça keyifli geçen derste çocuklar, Başkan Aktaş’a Hacivat Karagöz gösterisi sundu, şarkılar söyledi.

YENİ ANA KUCAKLARI GELİYOR

Ana Kucaklarında miniklerin heyecanını gördükçe kendisinin de çok mutlu olduğunu belirten Başkan Aktaş, ‘Şehrim Bursa’ dersi kapsamında Bursa’nın değerlerinin de çocuklara anlatıldığını söyledi. Zaman zaman yapılan gezi programları ile çocuklara Bursa’yı tanıttıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların donanımlı bir şekilde hayata hazırlanması tek amacımız. ‘Başkanı tanıyalım’ dersini işlerlerken geldim, hem kendimi tanıttım hem de heyecanlarına ortak oldum. Ana Kucaklarımızın sayısını daha artıracağız. Yeni Ana Kucakları ile daha fazla öğrencimizle bir araya gelmiş olacağız” dedi.