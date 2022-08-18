2022 yılında kurulan ve Orhangazi 1893 futbol kulübünün 1.Amatör küme haklarını devir alıp isim değişikliğine gidip adını İnegöl Anadolu Birlik Futbol Kulübü olarak değiştiren İnegöl'ün yeni kulübü 2022-2023 sezonunda 1.Amatör küme 2. Grupta mücadele edecek.

Geçtiğimiz günlerde Yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştiren Mehmet Çalık başkanlığındaki yönetim kurulu takımın başına teknik direktör Kadir Kahraman'ı getirerek transfere başlamış oldu. Kadir hocanın yardımcılığını Yusuf Turan ve Kaleci antrenörü Haluk Dinsever yapacak.

Başkan Mehmet Çalık yaptığı açıklamada; "Kulübümüzün devir işlemlerini tamamladıktan sonra önce teknik heyeti belirledik. Kadir Kahraman ve ekibi ile anlaşarak takımımızın başına getirdik ve en kısa sürede tranferlerimizi de gerçekleştirip lige hazır, hedefe oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz, biraz geç kaldık ama yinede zamanımız var. Atılan İmzaların teknik heyetimize, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Teknik Direktör Kadir Kahraman ise; "Yeni kurulan fakat güçlü bir camianın takımı Anadolu Birlik Futbol Kulübünde başarılar, şampiyonluklar yaşamak için buradayım, ekip arkadaşlarımla birlikte güzel işlere imza atmak istiyoruz, inşallah Bu büyük camianın takımını layık olduğu yerlere hep birlikte getiririz" diye konuştu.