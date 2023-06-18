Darıca Belediyesi’nin düzenlediği halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlerin sahne aldığı “Darıca’dan Anadolu’ya Halk Oyunları Festivali” etkinliği izleyenlerden tam not aldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da festivale katılarak oyunları izlerken yaptığı konuşmada Anadolu kültürünü Darıca’da yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Darıca Belediyesi, Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için ücretsiz kurslarla birlikte birçok etkinlik ve faaliyet düzenledi. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl başlatılan halk oyunları kursları ile 7’den 70’e yüzlerce Darıcalı eğitim almaya başladı. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen eğitimlerde Darıcalılar Anadolu’nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını öğreniyor. Kurslara katılan kursiyerler, öğrendiklerini “Darıca’dan Anadolu’ya Halk Oyunları Festivali” etkinliği ile sahneledi. Dudayev sahilinde bulunan amfi tiyatroda sahnelenen festivale yüzlerce kişi katılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kursiyerlerin gösterisini izledi. Farklı yaş kategorilerinde sahnelenen halk oyunları festivalinde Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi Anadolu’nun farklı kültürleri yansıtıldı. İzleyenlerin beğenisini toplayan festival renkli görüntülere de sahne oldu.

“Anadolu kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz”

Darıcalı gençlerin gösterisi izleyenlerden tam not alırken gecede konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kursiyerleri ve aileleri tebrik etti. Darıcalı gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ve Anadolu kültürünü Darıca’da yaşatmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak bizler geleceğimizin teminatı olan gençlerin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki bizim çocuklarımızın hepsi bir sanat dalıyla ilgilensin, bir enstrüman çalsın. Bir spor branşıyla ilgilensin ve spor yapsın. Bir halk oyunu öğrensin. Bu doğrultuda kültür sanattan spora kadar birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Halk oyunları kursunu düzenlerken de amacımız kadim Anadolu kültürünü Darıca’da yaşatmak ve genç nesillere de aktarmasını sağlamaktı. Bunda da başarılı olduğumuzu genç kardeşlerimizi izlerken daha yakından görüyoruz. Anadolu kültürünü Darıca’da yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.