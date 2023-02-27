Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünden atılan "Hükümet istifa" sloganlarının ardından birçok futbol kulübünden açıklama geldi. Süper Lig ve alt ligden kulüpler, devletinin ve milletinin yanında olduğunu belirterek, bu zor zamanda siyasete alet olanları kınadıklarını belirtti.

Fenerbahçe ve Konyaspor arasında oynanan maçta bir grup taraftar "hükümet istifa" sloganları atarak tepki toplamıştı.

26 Şubat'ta oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında da Beşiktaş tribünlerinden yine bir grup taraftar benzer sloganları attı.

"Sonuna kadar devletin ve milletin yanındayız"

Bunun üzerine birçok spor kulübünden konuyla ilgili açıklamalar geldi.