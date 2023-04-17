Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan ham deri yüklü tır, karşı şeride geçerek ciple çarpıştı. Meydana gelen feci kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, cipte bulunan 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Hendek geçişi İkbaliye Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametinde seyir halinde olan yabancı plakalı ham deri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri aşarak Ankara istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CGU 830 plakalı Opel marka ciple çarpıştı. Meydana gelen feci kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, cipte bulunan 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Hendek Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kaza neticesinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik, emniyet şeridinden kontrollü bir şekilde sağlanıyor.