Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 1 kamyon, 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk bilgilere göre 5 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri mevkii Ankara istikametinde 1 kamyon, 2 tır ve 1 otomobil olmak üzere toplam dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk bilgilere göre zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği, bir tırın ise refüjü aşarak karşı şeride geçtiği kazada Ankara istikametinde trafik tek şeritten, İstanbul istikametinde ise çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.