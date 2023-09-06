Anadolu Vakfı’nın gençlere 40 yılı aşkın süredir eğitim desteği verdiği burs programının yeni dönemi için 1 Eylül itibariyle başlayan başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdürdüğü burs programı ile eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı’nın 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvuru süreci başlıyor.

Bugüne kadar 30 binden fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler, “Anadolu’nun en büyük zenginliği çeşitlilikten kaynaklanıyor. Biz de Anadolu’nun Vakfı olarak, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerimizle, Türkiye’nin 81 ilinden, mühendislikten tıbba, temel bilimlerden görsel ve işitsel sanatlara kadar, hemen her branşta uzmanlaşmak isteyen öğrencilere destek olmak için 45 yıldır çalışıyoruz. Ülkemizin çok çeşitli bölgelerinde fırsat eşitliğinden yoksun bir şekilde ve dezavantajlı koşullarda eğitim gören yetenekli gençlerimizin tek ihtiyacının maddi destek olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Gençlerimize ‘Geleceğin için Buradayız’ diyor, onlara yönelik desteğimizi sadece maddi katkı sağlamaktan ibaret görmüyoruz. Burs sağlamanın yanı sıra Anadolu Vakfı Akademi ile hayata geçirdiğimiz eğitim ve gelişim programları ile bursiyerlerimizin kişisel gelişimlerine ve kariyerlerine destek vermek üzere çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

“GELECEĞİMİZ İÇİN EĞİTİMİ VE GENÇLERİ DESTEKLİYORUZ.”

Hizaler, gençlerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacak eğitim programları ve seminerler ile gençlerimizin hayata çok daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olduklarını söyledi.

"Anadolu Vakfı olarak bursiyer gençlerimize aynı zamanda ‘mentorluk’ ve ‘koçluk’ desteği sunuyor, onları sosyal aktivitelerle buluşturuyor, geleceklerini kurma yolunda adımlarını çok daha yüksek bir özgüven ve kararlılıkla atmalarına destek olmayı amaçlıyoruz" diyen Hizaler, "Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerin üst düzey yöneticileri ve mezun bursiyerlerimiz başta olmak üzere iş dünyasından yüzlerce seçkin lider, gençler “yaşamlarına yön verirlerken onlara destek oluyorlar" dedi.