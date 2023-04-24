Anadolu Vakfı’nın Değerli Öğretmenim Programı, öğretmenlerin fark yaratan gençler yetiştirmelerine destek olmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Vakfı’nın, güçlü eğitmen kadrosu ile hem öğretmenlerin hem de gençlerin geleceğine katkı sağlamayı hedeflediği Değerli Öğretmenim Programı, “Sosyal Girişimcilik” teması ile yoluna devam ediyor.

Değerli öğretmenlerin sosyal girişimciler yetiştirerek, geleceğin şekillendirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen program kapsamında, 25 Nisan’da “Dijital Dönüşüm” eğitimi veriliyor.

Online Dijital Dönüşüm eğitimi ile dijital dönüşümde insan unsurunu en iyi şekilde yönetebilmek ve çalışanların verimliliğini arttıran dijital çözümleri kullananları ve onları yönetenleri bilişsel, zihinsel ve duygusal olarak güçlendirmek amaçlanıyor.

Eğitim ile öğretmenlerin; dijital dünyaya farklı bakış, beynin öğrenme prensiplerini şekillendirme, dijitalleşen dünyada yeni öğrenme araçları gibi konularda kişisel gelişimlerine katkıda bulunulacak. “21. Yüzyıl Bilgi Çağı”, “Dikkat ve Odaklanma Sorunu-Çözümü”, “HEMO Prensipleri-Öğrenme Sürecinde Heyecan-Eğlence-Merak-Oyunlaştırma”, “Öğrenme Yöntemleri”, “Dijital Dünyada Zayıflayan Kaslarımız”, “Öğrenmeyi Öğrenme Kavramı”, “Dijital Öğrenme Araçları” başlıklarından oluşan program iki saat sürecek.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞUNU DESTEKLEYECEK EĞİTİMLER SUNUYOR

Anadolu Vakfı, 2013 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanından 190 binden fazla öğretmenimize ulaşan Değerli Öğretmenim Programı ile yeni yüzyılın dinamikleriyle hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları yakından izliyor. Eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra eğitim yöneticileri de katılıyor. Öğretmenlerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini; bugünden ve gelecekten sorumlu bireylerin yetişmesinde rol oynayacak girişimci ve yenilikçi, sosyal sorunların çözümünde rol oynayan gençler yetiştirmesine yardımcı olacak şekilde arttırmak hedefleniyor. Program bundan sonraki süreçte, Sosyal Girişimcilik yolculuğunu destekleyecek 21. yüzyıl yetkinlikleri ile donatılmış eğitimler sunmayı hedefliyor.