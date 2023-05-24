KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına odaklanan İşimi Yönetebiliyorum Programı, beşinci yılının açılış etkinliğini Bursa’da gerçekleştirdi.BURSA (İGFA)- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2019 yılında hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Programı, beşinci faaliyet döneminde Anadolu’daki KOBİ’ler ile buluşmaya Bursa’dan başladı.

KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen programın yeni dönemdeki ilk etkinliği Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinliğe, KOBİ’lerin yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım gösterdi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral, kalkınmış bir Türkiye hayaline ulaşmanın yolunun, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek olduğunu ifade ederken, TÜRKONFED olarak bu hedef doğrultusunda üyelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını ve çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Dijitalleşen, yeşil ve toplumsal dönüşüme uyum sağlayan KOBİ’lerin katma değeri yüksek mal ve hizmetler üreterek, yeniden kurgulanan değer zincirlerinin içerisinde yer alabileceğine dikkat çeken Veral, “TÜRKONFED olarak ülkemizin kalkınma ve küresel rekabetçilik hamlesi için hayati önemde gördüğümüz ve 3D olarak tanımladığımız bu üç dönüşümü de program kapsamındaki eğitimlerimize dahil ettik. Hedeflediğimiz üzere KOBİ’lerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

“BURSA SANAYİDE MARKA BİR KENTE DÖNÜŞEBİLİR”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da, Bursa’nın ekonomisi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemizin en rekabetçi ilk 10 ili arasında yer alan, ekonomimizin lokomotif şehirlerinden biri olan Bursamız aynı zamanda en çok ihracat yapan beşinci ilimiz olarak GSYH’mize yüzde 4,2’lik katkı sağlıyor. Ancak bölge ve ülke ekonomisinin önemli üretim üslerinden biri olan kentimiz, bu önemli potansiyeline rağmen GSMH’de kişi başı gelirde 10 bin dolar sınırında yer alıyor. Bursa’nın kişi başı gelirini artırmak, yüksek katma değer yaratmak için yapılması gereken sıçrama, bilgi ve iletişim ile hizmet sektörlerinin gelişmiş ekonomilerdeki gibi entegre bir şekilde gelişmesini sağlamaktan geçiyor. Dijital ve yeşil dönüşüm yetkinliğini, insan ve çevre odaklı yeni bakış açısı ile yüksek verimliliğe dönüştürme potansiyeline sahip kentimiz, güçlü sanayisini yüksek katma değer yaratacak teknolojik üretime yönlendirme refleksine de sahip. Marka ve patent başvurularında tüm iller arasında ilk sırada yer almamız da bunu gösteriyor. Bursamız girişimci ve yenilikçi iş insanları ile sanayide marka bir kente dönüşebilir.”