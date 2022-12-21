Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenlenen ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasında 2021 yılı verilerine göre İnegöl’den 4 şirket listeye girmeyi başardı. 117’nci sırada Küçükçalık Tekstil, 247’nci sırada Göliplik Şeremet Tekstil, 358’nci sırada Eskapet Ambalaj ve 445’nci sırada Çilek Mobilya yer aldı.

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi arasında kendine yer bulan 76 Bursa firması, 2021 yılında 130 milyar 994 milyon liralık ciroya imza attı. Geçtiğimiz yıl 2 milyar 387 milyon liralık ihracat gerçekleştiren firmalar, 77 bin 870 kişi istihdam etti.

Bursa firmaları ciro, ihracat ve istihdamlarıyla Türkiye’nin göz bebeği oluyor. Ekonomist Dergisi’nin her yıl yayınladığı Anadolu 500 listesinde bu yıl Bursa’dan 76 firma yer aldı. İnegöl’den ise 117’nci sırada Küçükçalık Tekstil, 247’nci sırada Göliplik Şeremet Tekstil, 358’nci sırada Eskapet Ambalaj ve 445’nci sırada Çilek Mobilya yer aldı.

BURSA’NIN LİDERİ SÜTAŞ

Geçtiğimiz yılın cirolarına göre sıralandığında listede Bursa’nın ilk sırasında Sütaş yer aldı. Firma geçtiğimiz yıl 6 milyar 41 milyon 371 bin lira ciro elde etti. Bu firmayı 4 milyar 657 milyon 449 ciro ile Asil Çelik ve 3 milyar 892 milyon 815 bin liralık ciro ile Pro Yem takip etti.

EN YÜKSEK İHRACAT YEŞİM’DEN

Listede yer alan Bursa firmalarının toplam ihracatı ise 2 milyar 387 milyon 426 bin 857 dolar oldu.

Firmaların ihracat rakamlarına bakıldığında ise en başarılı performansı 346 milyon 979 bin 916 dolarlık dış satışla Yeşim Satış Mağazaları gösterdi. Bu firmayı 126 milyon 77 bin 791 dolar ile Durmaz Makina ve 98 milyon 521 bin 42 dolarla Gemlik Gübre takip etti.

KÖFTECİ YUSUF İSTİHDAMIN ZİRVESİNDE

Bursa firmalarının geçtiğimiz yılki toplam istihdamları ise 77 bin 870 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl en fazla istihdam sağlayan Bursa firması ise 8 bin 666 çalışan ile Köfteci Yusuf oldu. Sütaş 4 bin 383 çalışanı ile en fazla istihdam sağlayan Bursa firması olurken, bunları 2 bin 24 istihdam ile Hastavuk takip etti.

LİSTEDE YÜKSELENLER

P.M.S. Metal Profil (+166), Parladı Metal (+115), Göliplik Şeremet Tekstil (+82), Bursalı Tekstil (+68), Işıksoy Tekstil (+59), Epsan FZ Kimya (+57), ÇEMTAŞ Çelik Makina (+44), Durmaz­lar Makina (+43), Copa Isı Sistemleri (+36), Samancı Gıda (+24), Köfteci Yusuf (+21), Gemlik Gübre (+20), Şa­hince Otomotiv (+18), İlay Tekstil (+14), Bursa Çimento (+10), Warm­haus (+7), Yeşim Satış Mağazaları (+7), Leoni Kablo (+5), Polyteks Tekstil (+4), Koçaslanlar Otomotiv (+3).

LİSTEDE GERİLEYENLER

Feka Otomotiv (-138), Kırpart Oto­motiv (-128), T.K.G. Otomotiv (-118), Orau Orhan Otomotiv (-118), B-Plas Bursa Plastil (-109), Odelo Otomotiv (-108), Formfleks Otomotiv (-107), AKA Otomotiv (-107), Marmarabirlik (-102), Ak-Pres Metal (-97), Ermaksan Ma­kine (-91), Sırmagrup İçecek (-71), Roll­mech Automotive (-72), Ermetal Otomotiv (-72), Uludağ İçecek (-68), Es­kapet Ambalaj (-58), Fistaş Fantazi İplik (-55), Çilek Mobilya (-51), İnallar Otomotiv (-43), Sözal Kimya (-39), Tar­faş Tarımsal Faaliyetler (-38), Burkay Uğur Kauçuk Kimya (-30), Bolacalar Un (-27), Ges Tekstil (-26), Öz Tekstil (-21), Cansan Alüminyum (-20), Özdilek Ev Tekstili (-19), Haksan Otomotiv (-17), Maysan Mando (-16), Akbaşlar Tekstil (-11), Şem Lastik (-7), Sütaş Süt Ürünleri (-3)

LİSTEYE YENİ GİRENLER

R.B. Karesi Tekstil (59), Simtek Akar­yakıt (404), Kaplanlar Pazarlama (406), Fistaş Dış Ticaret (410), Acarsoy Tekstil (417), Kaplanlar Soğutma (434), Coşkunöz Kalıp Makine (436), Coşkunöz Holding (440), Öztaner Gıda (473), Emirali Tekstil (489), Vezirhan Çimento (493), E.N.A. Tekstil (494), İlay Dış Ticaret (499).