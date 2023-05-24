Uluslararası Hippo Dil Olimpiyatları'nda Hippo Little ve Hippo1 kategorilerinde finalde Türkiye’yi İtalya’nın başkenti Roma’da temsil etmeye hak kazanan Anafartalar İlkokulu öğrencileri, dün Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nu ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Müzesi’nde gerçekleşen ziyarete Okul Müdürü Necdet Şen, İngilizce Öğretmeni Eylem Sezen Yavuz ile öğrenciler Merve Yılmaz, Nehir Öner ve Kerem Yoluç katıldı.

Ziyarette konuşan Helvacıoğlu, Anafartalar İlkokulu öğrencilerinin başarısıyla gururlandıklarını belirterek ,“Uluslararası Hippo Dil Olimpiyatları'nda Hippo Little ve Hippo1 kategorilerinde finale gitmeye hak kazanan tek devlet okulumuz Anafartalar İlkokulu. 30 Eylül’de kıymetli öğrencilerimizi Roma’ya uğurluyoruz. Anadili İngilizce olmayan ve dünya çapında 55 ülkeden yarışmacıların olduğu olimpiyatta çocuklarımızın tam destekçisiyiz. Öğrencilerimiz Merve Yılmaz, Nehir Öner ve Kerem Yoluç’un heyecanı yüksek, şampiyonluk çok yakın!” diye konuştu.