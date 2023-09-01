2023/2024 futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Anafartalarspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına son hızla devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor transferde başarılı kanat oyuncusu Deniz Bilik ve çalışkan orta saha oyuncusu Görkem Zeytinci ile görüşerek yeni sezon için görüşerek sözleşme imzaladı.

Anafartalarspor alt yapıdan sorumlusu İbrahim Duran yaptığı açıklamada, “Deniz çok yetenekli bir kardeşimiz, ilerleyen yıllarda adından sıkça söz ettirecektir. Biz de her zaman destekçisiyiz diyerek tüm takımlara başarılı bir sezon diliyorum” dedi. Anafartalar spor yöneticilerinden Erol Öngün de, geleceğin en çalışkan orta saha oyuncusu olacağına inandıkları Görkem kardeşinin her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.