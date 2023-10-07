Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Anadolu Mobilya Fuarı'ndan(ANAMOB ) elde edilecek gelirle ilgili müjdeyi verdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde 200’e yakın katılımcı firma ve 400’ ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı, yerli ziyaretçilerin yanı sıra alım heyetleri kapsamında 61 ülkeden yabancı alıcıları da ağırlayarak katılımcı firmalar ile yabancı alıcılar ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik: “Kayseri’de geçen yıl bu fuarı yaptığımızdan bu yana üçüncü fuarı gerçekleştiriyoruz. KAPEX fuarımız 2 hafta önce sona erdi. Bugüne kadar açılan en yüksek katılım ve en yüksek ticari hacimli fuardı. Bunun tek bir nedeni var. Grup olarak sahip olduğumuz dış ticaret gücümüzü uluslararası fuarcılığa entegre ettik ve ülkemizin ihracatına katkı vermek için fuarlar konusunda gönüllüyüz. Pazarlama bütçesi, cirosunun çok çok üstünde olan bu organizasyonları elimizden geldiğince sürdürmeye devam edeceğiz. “Anadolu” çatısı altında birleştiğimizde inanın hep birlikte daha güçlüyüz. Fuarlarımızda Anadolu’nun kendisinden güç alacağız. Anadolu ismiyle fuarlarımızı sahipleneceğiz. Bugün aynı zamanda üzüntümüz var. Geçen hafta hain bir saldırıda kaybettiğimiz şehidimizin haberi ile hepimizin canı yandı. Eğer şehidimizin ailesi de kabul buyurursa fuarımızın tüm kapı gelirini ailesine bağışlayacağız” açıklamasında bulundu.

KAYSERİ’DE “600 MOBİLYA ÜRETİCİSİ İLE 28 BİN ÇALIŞAN VAR”

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: “Kayseri, mobilya sektöründe doğru adrestir. Bizim için de lokomotif sektörlerden olan mobilya sektörüne bu fuar çok yakıştı. TOBB sanayi veri tabanlı kayıtlara göre, Kayseri olarak mobilya imalatında 600’e yakın firmamız var. 28 bine yakın da çalışanımız var. Mobilya sektöründe birinci sıradayız. İstihdamımıza en büyük katkıyı veren sektör. Türkiye’de üretilen 2 sandalyeden bir tanesi, 10 kanepeden 7’si , 4 bazadan biri, 2 yaylı yataktan biri Kayseri’de üretiliyor. Mobilya yan sanayisinin büyümesine Kayseri müthiş bir katkı veriyor. 600 firma ve 28 bin çalışanımızla 2022 verilerine göre ihracatımıza 845 milyon dolarlık katkısı var. Bu sektörümüzde en önemli şey fuarcılık. Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Bey’e teşekkür ediyorum. Gerçekten birincisinde üyelerimizin geri dönüşleri de çok memnuniyet vericiydi. Bundan sonra da bu fuardan daha da güzel olacaktır diye bekliyoruz” dedi.

Nobel Expo Fuarcılık A.Ş. tarafından Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve Kayseri OSB işbirliği ile düzenlenen NOBEL ANAMOB – Anadolu Mobilya Fuarı’nı destekleyen kuruluşlar arasında ise; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Kayseri Melikgazi Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, KOSGEB, KAYMOS, GİMOB, ANMODER yer alıyor.