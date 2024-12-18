Etkinlik kapsamında tesis müdürü sayın Sinan Kağan öğrencilere eşlik ederek üretimin her safhasını uygulamalı şekilde anlattı. Yerli üretimin önemeni hakkında açıklamalarda bulunan Kağan tesisin, %100 temiz enerji ile üretime devam ettiğini de öğrencilere bildirdi. Meraklı gözlerle üretimi inceleyen minikler sordukları sorularla beğeni topladılar.

Miniklerin TOGG heyecanı

Geziyi tamamlayan öğrenciler gezinin hemen ardından yerli ve milli markamız olan TOGG marka elektrikli aracı ile buluştular. Hacı Sevim Yıldız Anaokulu müdürü Naci Çağlar Çelik ve öğretmenleri Fatmagül Mutlu Abaydın ve Elif Nur Turgut , yerli üretim yüksek teknoloji ürünleri hakkında öğrencilere bilgi aktarımında bulundular.

Aracı detaylı şekilde inceleyen miniklerin aracı kullanmak istemeleri herkesi gülümsetti. Öğretmenleri bir süre daha beklemeleri gerektiğini öğrencilere açıkladı.