Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan, Bursa’nın sağlık sektöründeki başarılarını ve yerel markalarını överek, bu gelişmelerin şehre duyulan gururu artırdığını vurguladı. Doruk Sağlık Grubu’nun Nilüfer Hastanesi’ne gerçekleştirdikleri ziyarette konuşan Birkan, özellikle Bursa’nın yerel zincirlerinin gösterdiği ilerlemeden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Başkan Hakan Birkan ve ANASİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Doruk Nilüfer Hastanesi’nde bir inceleme gezisi gerçekleştirdi. Ziyarette Genel Sekreter Muhammet Sefa Çınar, yönetim Kurulu üyeleri; Erdoğan Öner, Öner Sevinç, Serdar Çoşkun, Yavuz Altıok Sadiye İnal ve Kurumsal İletişim Danışmanı İbrahim Çoban hazır bulundu. Ziyaretin ardından yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, AK Parti geçmiş dönem Milletvekili ve Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Mustafa Esgin de ANASİAD üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Hakan Birkan, Bursa’nın Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kentin markalaşma sürecine verdikleri önemi dile getirdi. Bursa’da sağlık sektöründe birçok global ve ulusal zincir bulunmasına rağmen, yerel markalara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade eden Birkan, "Doruk Sağlık Grubu, Bursa’nın kendi markası olarak uluslararası kalitede hizmet veren hastaneler inşa ediyor. Nilüfer Hastanesi’nden çok etkilendik ve gurur duyduk. Özellikle hastane bünyesindeki SPA merkezinin sadece hastalara değil, halka da hizmet verdiğini görmek bizi mutlu etti. Hem yerli hem de yabancı turistlerin bu tesislerden yararlanması Bursa’nın sağlık turizmindeki potansiyelini ortaya koyuyor" dedi. Birkan, ANASİAD olarak Doruk Sağlık Grubu ile iş birliği yapmaya açık olduklarını da kaydetti. Ayrıca, Op. Dr. Mustafa Esgin’in hem bir hekim hem de geçmiş dönemde Bursa Milletvekili olarak şehre sağladığı katkılardan dolayı özel bir yeri olduğunu belirterek, Esgin’e teşekkür etti.

Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Mustafa Esgin ise ANASİAD üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bursa önemli bir üretim kentidir. ANASİAD bünyesinde de oldukça seçkin iş insanları bulunmaktadır. Ben, önce bir hekim ardından bir iş insanı ve siyasetçi olarak şehrimize en iyi hizmeti sunmak için yıllardır çalışıyorum" dedi. Esgin, Doruk Sağlık Grubu olarak yerel bir marka olarak başladıkları sağlık hizmetlerini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini ve Nilüfer Hastanesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını ifade etti.