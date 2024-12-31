“2024 zorluklarla geçen bir yıl oldu”

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan, 2024 yılını iş dünyası açısından bir dayanıklılık testi olarak değerlendirdi. Enflasyon, yüksek faiz oranları ve ihracatçılar için düşük kurun, iş insanlarının karşılaştığı başlıca sorunlar olduğunu dile getiren Birkan, “2024 yılı, maliyet baskısı ve daralan kâr marjlarıyla mücadele ettiğimiz bir dönem oldu. Ancak Anadolu’nun üretim gücü, bu zorlukların üstesinden gelmek için büyük bir direnç gösterdi,” dedi.

Özellikle ihracatçıların düşük kur nedeniyle rekabet avantajlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını da vurgu yapan Birkan, üretim odaklı politikaların iş dünyasının ayakta kalmasını sağladığını ve direnç kazandırdığını ifade etti.

“2025 umutların yılı olsun”

Hakan Birkan, 2025 yılına tüm olumsuzluklara rağmen umutla gireceklerini söyledi. FED’in faiz indirimlerine devam edeceğine dair sinyallerin dünya ekonomileri üzerinde olumlu etkiler olacağını belirten Birkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yaptığı 25 baz puanlık faiz indiriminin de beklentilerini yükselttiğini söyledi. Başkan Birkan, “2025 yılına umutla bakıyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısında ekonomik şartların iyileşeceğine inanıyoruz. FED’in faiz indirimleri ve TCMB’nin attığı adımlar, finansman maliyetlerini düşürerek iş dünyamıza nefes aldırabilir. Ancak ilk altı ayda bazı sıkıntıların devam etmesini bekliyoruz,” diye konuştu.

Suriye’deki gelişmeler umut veriyor

Hakan Birkan, Suriye’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarına katkı sağlayabileceğini vurguladı. Bölgede barış ve huzurun tesis edilmesiyle ekonomik ilişkilerin de canlanacağını ifade eden Birkan, “Terörün sona ermesi hepimizin ortak dileği. Suriye’deki barış ve huzur ortamı sadece güvenlik açısından değil, ekonomik açıdan da yeni fırsatlar doğurabilir. Ayrıca ülke içinde de terörün bitmesi yönünde atılan olumlu adımlar var,” dedi.

“2025’in toparlanma yılı olmasını umuyoruz”

2025’in iş dünyası için toparlanma yılı olacağına inandıklarını da dile getiren Birkan, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının bu süreçte kritik bir rol oynayacağını belirtti. Birkan, “ANASİAD olarak, üyelerimizi bu süreçte desteklemeye devam edeceğiz. Anadolu’nun ekonomik gücünü artırmak ve iş dünyamızın dayanıklılığını pekiştirmek için hep birlikte çalışıyoruz,”diye ekledi.