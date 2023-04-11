Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin sözlü savunma yapmama talebini tutanak altına alarak raporun hazırlaması için Anayasa Mahkemesi raportörüne verilmesini kararlaştırdı.ANKARA (İGFA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi, 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama süreci kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelenmiş, partinin, kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonrasına bırakılması istemi ise reddedilmişti.

TRT Haber'in aktardığı habere göre Anayasa Mahkemesi'nde, yarın (12 Nisan Çarşamba) saat 10.00'da sözlü savunmasını yapması gereken HDP, 6 Nisan Perşembe günü, sözlü savunma vermeyeceğine ilişkin Yüksek Mahkemeye dilekçe sundu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, partinin bu dilekçesini bugün ele aldı.

Genel Kurul, partinin sözlü savunmadan feragat ettiğine karar vererek, dosya esas hakkındaki raporunu hazırlaması için Anayasa Mahkemesi raportörüne verilmesine karar verdi.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.

Yüksek Mahkeme Heyetinin, karar verene kadar aralıksız her gün bir araya gelerek ve çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.