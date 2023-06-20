Tekirdağ Çorlu’da öğleden sonra aniden bastıran yağmur yağışı sonrasında yollar 10 dakika içinde göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, göle dönen yollarda perişan olurken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yaz ayının gelmesiyle yaz yağmurları da beraberinde geliyor. Öğleden sonra aniden bastıran yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı. Araçlar göle dönen yollarda zoraki ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da sırılsıklam oldu.

Şiddetli yağmur sonrasında Çorlu’da sürekli olarak göle dönen bazı noktalarda yine benzer görüntüler yaşandı. Eski kiler, Cumhuriyet Meydanı ve Kurtuluş Caddesi’nde yeni köprülü alt geçit kavşağında yoğun su birikintileri oluştu.

Yine Ziya Bey Caddesi, asri mezarlık kavşağı, Bülent Ecevit Bulvarı’nın bazı mahalle kesimlerinde yoğun su birikintileri sebebiyle araçlar zaman zaman geçmekte zorlandı.