Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl Turgutalp mahallesi Mahmut Esatbey caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Sezgin S.(22) yönetimindeki 16 BHF 907 plakalı motosiklet, Kiraz sokaktan çıkan sürücü Servet K.(74) 41 UU 738 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ