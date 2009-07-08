Editör: TE Bilişim

İnegöl ile Alanyurtİnegöl ile Alanyurt yolu üzeri metal sanayi kavşağı mevkiinde bulunan biçilmiş ekin tarlasında, neden kaynaklandığı belirlenemeyen anız yangını meydana geldi. Kısa sürede ekin tarlasının yanındaki boş arazideki çalılıklara da sıçrayan yangın, çevredeki esnafları korkuttu.Geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında biçilmiş olan buğday tarlası alanında başlayan yangın, yakınında faaliyette bulunan beton firması çalışanlarına korkulu anlar yaşattı. Yangından kaynaklanan duman ile araziye atılmış olup, yangında tutuşan çöplerin çıkardığı pis kokular metal sanayi işyerlerinin üzerine çökerek, esnafların zor anlar yaşamasına eneden oldu. Hasat edilmiş alanda oynayan çocukların neden olduğu tahmin edilen anız yangını, yükselen dumanla birlikte çevreye yayılan kokuyu hisseden çevredeki esnaflar görerek, itfaiyeye bildirdiler. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye Ekipleri, rüzgarında etkisiyle çevreye hızla yayılan yangını kontrol altına alarak söndürdüler. Özellikle yaz aylarında bu tür yangınların sıkça meydana geldiğini belirten İtfaiye yetkilileri, bilinçsizce yakılan anızların çevrede önemli zararlara yol açtığını, ayrıca hava ve çevre kirliliğine de neden olduğunu ileri sürdüler.