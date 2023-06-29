Ankara Büyükşehir Belediyesi, evde gündüz bakım hizmeti ile yaşlı ve engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor.ANKARA (İGFA) - 2023 yılının ilk altı ayında toplam 2 bin 202 engelli, 1699 yaşlı vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veren ABB, bayramın ilk gününe kadar 365 eve temizlik, 42 vatandaşa da tıraş hizmeti vermeyi planlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çocuk, genç, kadın ve engellilerin yanı sıra yaşlı vatandaşlara da yönelik örnek projeleri tek tek hayata geçiriyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; evde gündüz bakım hizmeti ile yaşlı ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.