

Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza 20.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ankara caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Recai Ayaz(56) yönetimindeki 16 YK 637 plakalı motosiklete, Kalender caddesinden çıkış yapan Şükrü Koyuncu(40) yönetimindeki 16 NF 833 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.