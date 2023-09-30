Türkiye’nin iki önemli araştırma üniversitesi olan Ankara Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında, eğitim ve araştırma alanında iş birliğine yönelik protokol imzalandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TEKNOFEST için gittiği İzmir’de, Araştırma Dekanlığı görevini de yürüten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nebile Dağlıoğlu ile birlikte İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü ziyaret etti.

Rektör Ünüvar ve beraberindeki heyet, burada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ve beraberindeki rektör yardımcısı ve dekanlarla iki üniversite arasında eğitim ve araştırma başta olmak üzere pek çok alanda geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını görüştü. Rektör Ünüvar ve Rektör Baran, görüşmenin ardından iş birliği protokolü imzaladı.

Ünüvar, protokollerin imzalanmasının önemli olduğunu, ancak metinlerde yer alan hükümlerin hayata geçmesinin çok daha önemli olduğunu ifade etti. Ankara Üniversitesi olarak rafta ve lafta kalacak işler istemediklerinin altını çizen Ünüvar, “Hayata geçecek işler istiyoruz” dedi.

Ankara Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinin Türkiye’nin önemli iki üniversitesi olduğuna dikkat çeken Ünüvar, “Ankara Üniversitesi 180 yıllık bir geçmişi de bünyesinde barındırıyor. 7 fakültesi kendi üniversitesinden önce kurulmuş çok kıdemli fakültelerdir, kurucu fakültelerdir. Bu kadar köklü bir tarihe sahip üniversite ile henüz genç ama hakikaten büyük başarılarına şahit olduğumuz bir üniversite olan İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ile iş birliğinin ülkemize, milletimize ve devletimize, hatta insanlığa çok yararlı işler yapacağından hiç tereddüdüm yok. Yaşadığımız çağ küresel bir çağ ve ürettiğimiz bir hizmetin dünyanın dört bir ucuna kısa zamanda yayılabildiğini görüyoruz. Ve iki üniversitenin de bu potansiyele sahip olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Rektör Baran da genç ve dinamik bir üniversite olarak, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden bir tanesi olan; bugüne kadar yetiştirdiği insan kaynağı, ürettiği bilgi ve o bilginin zemininde üretilen teknoloji ve ülkemize her anlamda katkısıyla model üniversitelerden biri olan Ankara Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan, iş birliğinin ilk tohumunu atmaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti. Baran, şöyle devam etti: “Umuyorum ve eminim ki bugün büyük bir iyi niyet ve özveriyle imzasını attığımız bu iş birliği protokolü güçlü projelere, insan kaynaklarının yetiştirilmesine ve ülkemizin her anlamda kalkınmasına katkı sunan somut projelere dönüşür. Biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yönetimi olarak bu kapsamda elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyorum.”

Yapılan açıklamaların ardından Ünüvar, Baran’a Ankara Üniversitesinin sembolü Güneş Kursu hediye etti. Ünüvar, ayrıca, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinden mezun İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi çalışanlarına rozet taktı.

Daha sonra Ankara Üniversitesi heyeti, Rektör Baran ve beraberindekilerle kampüsü gezdi. Önce Tümleşik Araştırma Merkezlerini, ardından TEKNOPARK’ı ziyaret eden Rektör Ünüvar ve beraberindekiler, yürütülen bilimsel faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.