Ankara Üniversitesi'nde TUSAŞ desteğiyle 'Yapay Zekâ Teknolojileri Laboratuvarı' açıldı.ANKARA (İGFA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde “Yapay Zekâ Teknolojileri Laboratuvarı” kuruldu.

Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde kurulan laboratuvarın açılışı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Fener, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve diğer akademisyenler ile TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay ve TUSAŞ yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“TUSAŞ’LA ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK”

Rektör Ünüvar, açılışta yaptığı konuşmada, TUSAŞ’ın Türkiye’nin yüz akı kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Ünüvar, “TUSAŞ, üretimleriyle her zaman başımızı dik tutmamızı sağlayan, attıkları her adımla gururlandığımız bir kuruluşumuz” ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi'nin de Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunun altını çizen Ünüvar, TUSAŞ ile Ankara Üniversitesi arasında çok yakın bir diyalog bulunduğunu vurguladı. Üniversitenin akademik birikimi ile devletin icra gücünü buluşturarak daha güzel projelere imza atmak istediklerini aktaran Ünüvar, “Yapay Zekâ Teknolojileri Laboratuvarı”nı açarak TUSAŞ’la da bugün önemli bir adım attıklarını kaydetti.

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay ise, 2023 yılının TUSAŞ için gururla dolu bir yıl olduğunu belirterek, “Daha yapacağımız çok iş var” dedi.

TUSAŞ olarak 23 araştırma üniversitesine laboratuvar kurma kararı aldıklarını, daha sonra bu sayıyı 25’e çıkardıklarını belirten Altay, bu kapsamda 4. laboratuvarı Ankara Üniversitesine kurduklarını, konu başlığını da “Yapay Zekâ Teknolojileri” diye belirlediklerini dile getirdi.

Konuşmalar sonrasında Rektör Ünüvar ve Genel Müdür Yardımcısı Altay, diğer yetkililerle laboratuvarın açılış kurdelesini kesti, iş birliği protokolünü imzaladı.

Daha sonra yapay zekâ alanında çalışma yürüten öğrenciler, açılışa katılanlara projelerini sundu.