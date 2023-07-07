Ankara Üniversitesi'nde, lisans ve ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan uluslararası mezunlar için veda programı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Öğrenci Dekanlığının Uluslararası Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle organize ettiği program, Ankara Üniversitesi yönetimi ile Asya, Avrupa ve Afrika’nın farklı ülkelerinden gelerek, lisans ve ön lisans programlarından mezun olan uluslararası öğrencilerin katılımıyla Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, ülkelerine dönecek veya Türkiye’de kalarak lisansüstü eğitimlerine devam edecek olan mezunları gönülden tebrik ettiğini belirtti.

Kökü 1842’lere dayanan Ankara Üniversitesinin 300 binin üzerinde mezunu bulunduğuna işaret eden Ünüvar, Ankara Üniversitesinin kurumsal aidiyeti yüksek bir üniversite olduğunu vurguladı.

Ünüvar, üniversite olarak, öğrencilerin en iyi eğitimi en güzel şekilde alması için büyük gayret sarf ettiklerini, bundan sonra da sarf etmeye devam edeceklerini belirterek, “Biz bu gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirirsek gerek ülkemize gerek insanlığa gerekse sizin gibi Türkiye dışındaki ülkelerin insanlarına hizmet edecek çok değerli meslek mensuplarını yetiştirmiş oluyoruz. Bunun bilincinde ve farkındayız” dedi.

Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı MohsenAkbariArnasaei de Ankara Üniversitesinin sadece akademik bilgiyle sınırlı kalmayıp, uluslararası öğrencilerin karakterlerini, liderlik becerilerini ve sosyal sorumluluk duygularını şekillendirmelerini sağladığını dile getirdi.

Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Öğrenci Dekanı ve Uluslararası Merkez yöneticilerinin de katıldığı program, hediye takdimi ve anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.