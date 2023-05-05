Gambiya Yükseköğretim, Araştırma, Bilim ve Teknoloji Bakanı Prof. Pierre Gomez, Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki tecrübelerinden yararlanmak ve bu alanda iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Gambiya heyeti, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Bakan Gomez’in katılımıyla Gambiya Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalanmasının ardından, Ankara Üniversitesine ziyarette bulundu.

Gambiya’nın Ankara Büyükelçisi Alkali FankaConteh ve Gambiya Üniversitesi Rektörü Prof. HerbertRobinson’un da eşlik ettiği Bakan Gomez başkanlığındaki heyet, ilk ziyareti Veteriner Fakültesine gerçekleştirdi.

Rektör yardımcıları, veteriner ve ziraat fakültesi dekanlarının da hazır bulunduğu ziyarette Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gambiya heyetine, üniversite hakkında genel bilgiler aktardı. Yapılan görüşmenin ardından heyet, Veteriner Fakültesine bağlı Yüksek Güvenlikli ViralZoonozlar Tanı, İleri Araştırma ve Hayvan Laboratuvarları ile Anatomi Müzesi’ni gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gambiya Heyeti ve Ankara Üniversitesi yöneticileri, daha sonra, Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Merkezinde bulunan AgrigenomicsHub Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezindeki laboratuvarlarda incelemelerde bulundu. Heyet, son olarak Ziraat Müzesi ve Biyoteknoloji Enstitüsü laboratuvarlarını gezdi.

“TECRÜBELERİNİZDEN YARARLANMAK İSTERİZ”

Gambiya Yükseköğretim, Araştırma, Bilim ve Teknoloji Bakanı Prof. Pierre Gomez, yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi ile Gambiya Üniversitesi arasında imzalanan protokole atıfta bulunarak, iki üniversitenin iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Gambiya’nın Ankara’dan farklı alanlardadestek aldığını belirten Gomez, bu desteğin yükseköğretim alanında da devam etmesini ve bu kapsamda iş birliği yapmak istediklerini vurguladı.

“Geldik, gördük ve mutluyuz” diyen Gomez, bundan sonraki aşamanın uygulama olduğuna dikkat çekerek, “Bundan sonraki aşama aksiyon. Ders veren hocalarla araştırmacılar arasındaki iş birliğini göreceğiz, öğrenci değişimini, araştırma yönünü göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesini Türkiye’nin Harvard’ı olarak tanımlayan Gomez, şöyle devam etti:

“En yüksek teknolojideki ekipmanlarınızı gördük. Ve çok nitelikli ve çok tecrübeli öğretim üyeleriniz var. Sizin tecrübelerinizden Gambiya olarak yararlanmak isteriz. Ve Gambiya’daki üniversitelere ne şekilde mentorluk yapabileceğini görmek isteriz. En iyi uygulamaları öğrenmek üzerebirçok Gambiyalı öğretim üyesi ve öğrencinin de buraya gelmesini de ümit ediyoruz.”