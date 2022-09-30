Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesin yayınlanan ilana göre; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi "Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" denildi.