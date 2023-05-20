Başkentte sporun her alanda gelişmesi için projelerini aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent İtfaiyesi’nin yanında Ampute Futbol Parkı’nın yapımını tamamladı.ANKARA (İGFA) - Ampute Milli Takımı’ndan gelen talep üzerine 9 bin metrekarelik alan üzerine kurulan saha ve yeşil alan, Ampute Spor Kulüplerinin kullanımına açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Başkentli sporculara verdiği desteği sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde İtfaiye İstasyonu yanında yapımını gerçekleştirdiği Ampute Futbol Parkı tamamlanarak hizmete açıldı.

TOPLAM MALİYET 3 MİLYON 515 BİN LİRA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma töreniyle hizmete açılan Ampute Futbol Parkı, 3 milyon 515 bin lira maliyetle tamamlandı.

ABB’nin Ampute Milli Takımı’ndan gelen talep sonrası harekete geçerek yapımını gerçekleştirdiği park 9 bin metrekareli alan üzerine kuruldu. 60 metre boyunda ve 40 metre eninde Ampute Futbol Sahasının bulunduğu parka ayrıca 160 metrekarelik bir idari bina ve 400 metrekarelik de bir yeşil alan yapıldı.